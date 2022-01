VIDEO Amanda Anisimova (antrenată de Darren Cahill), eliminată în optimi de Ashleigh Barty, lidera mondială

Amanda Anisimova (60 WTA - pregătită de Darren Cahill) a părăsit Australian Open în optimi, sportiva din SUA fiind învinsă de Ashleigh Barty, lidera ierarhiei mondiale. Amanda a avut momente în care s-a ridicat la nivelul adversarei, dar Barty a avut prea multe arme pentru a putea fi oprită. Ashleigh a închis meciul după o oră și 14 minute, scor 6-4, 6-3.

Un singur break a făcut diferența în primul set (6-3), unul în care Ashleigh a câștigat contra serviciului la 3-3.



Al doilea set a fost unul cu multe răsturnări de situație: Amanda s-a impus contra serviciului adversarei, a condus cu 2-0, dar nu a putut rămâne la un nivel ridicat.



Barty, sportivă cu o inteligență în joc incredibilă, a revenit, a fost de netrecut în multe momente și a făcut meciul să pară unul ușor. S-a impus cu 6-4, 6-3 după o oră și 14 minute, iar în sferturi o va întâlni pe Jessica Pegula.



\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA Brilliant Barty \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA@ashbarty knocks out Amanda Anisimova 6-4 6-3 to advance to her fourth consecutive #AusOpen quarterfinal ✨



\uD83C\uDFA5: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/UB7HmjzJA7