VIDEO Continuă surprizele la Australian Open: Două mari favorite, eliminate în optimi

Pe tabloul feminin de simplu surprizele se țin lanț la această ediție de la Australian Open, alte două mari favorite fiind eliminate din Grand Slamul de la Melbourne.



Maria Sakkari (a cincea favorită) a părăsit competiția în turul al patrulea, sportiva din Grecia fiind învinsă de Jessica Pegula (SUA - cap de serie numărul 21).



Pe Rod Laver Arena, Madison Keys (51 WTA) continuă să facă surprize la Melbourne: americanca a eliminat-o pe Paula Badosa (favorită 8). Iberica (una dintre cele mai în formă jucătoare ale momentului) a câștigat doar patru gameuri contra lui Keys.



Feminin, turul 4, s-au disputat duminică



Jessica Pegula (21) - Maria Sakkari (5) 7-6(0), 6-3

Barbora Krejcikova (4) - Victoria Azarenka (24) 6-2, 6-2

Madison Keys - Paula Badosa (8) 6-3, 6-1



A Madison MASTERCLASS \uD83C\uDF93 \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 @Madison_Keys claims her spot in the quarterfinals, defeating 8th seed Paula Badosa 6-3, 6-1. pic.twitter.com/5dFx8GQDJI

Perfection from Pegula \uD83D\uDC4D



\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 @JLPegula is back in the #AusOpen quarterfinals with a 7-6(0) 6-3 upset over No.5 seed Maria Sakkari.#AusOpen • #AO2022

\uD83C\uDFA5: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/ErrDOCI4k9