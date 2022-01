Ashleigh Barty nu a zăbovit prea mult pe teren, lidera ierarhiei mondiale câștigând meciul de pe Rod Laver Arena în doar 52 de minute. Australianca a făcut pasul în turul al treilea de la Australian Open, Grand Slam unde este principala favorită la câștigarea trofeului.

Lucia Bronzetti (Italia - 142 WTA - venită din calificări) nu a avut ce face împotriva jocului exact al lui Barty. A fost 6-1, 6-1 pentru lidera mondială după un meci de doar 52 de minute.



În turul al treilea, Barty va da peste Camila Giorgi (33 WTA și favorită 30 la Melbourne).



