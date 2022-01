Procesul lui Novak Djokovic - Unul dintre argumentele principale ale avocaţilor sârbului, demontat de judecător

Audierile la tribunalul federal din Melbourne în dosarul vizei lui Novak Djokovic, care au durat între orele 00:30 şi 05:30 (ora României), cu o pauză de o oră, s-au încheiat, iar concluzia presei australiene a fost că unul dintre argumentele importante ale echipei de avocaţi a liderului mondial a fost demontat de un judecător încă din timpul pledoariilor celor două părţi.

Potrivit news.com.au, avocaţii lui Novak Djokovic au încercat să-i convingă pe cei trei judecători că o mare parte din motivele ministrului Imigraţiei, Alex Hawke, pentru a-l deporta pe tenismenul sârb se bazează pe presupuse comentarii antivaccinare făcute într-un singur articol publicat de BBC.





Ei au argumentat că citatul folosit de ministru a fost "selectiv" şi "înşelător".





Dar, în ceea ce ar putea fi o lovitură pentru echipa juridică a numărului 1 mondial, judecătorul James Allsop a spus că ministrul se poate baza şi pe "folosirea raţională şi rezonabilă a percepţiei şi a bunului simţ" pentru a determina opiniile lui Djokovic.





Concret, în timp ce echipa lui Djokovic se bazează în mare măsură pe articolul BBC, unul dintre cei trei judecători a spus că ministrul poate presupune că sârbul are tendinţe antivaccinare, bazându-se pe mai mult de o ştire şi că ministrul nu trebuie să prezinte toate sursele pentru această concluzie.





Articolul BBC cu titlul "Ce a spus de fapt Novak Djokovic despre vaccinuri? a fost publicat la 6 ianuarie.





Un paragraf din articol preciza că "în aprilie 2020, cu mult înainte ca vaccinurile covid să fie disponibile, Djokovic a spus că se opune vaccinării”.





Echipa juridică a lui Djokovic a spus că acest pasaj a fost ales "selectiv" de ministru şi a fost "oarecum înşelător", scrie News.ro.





Avocaţii au subliniat că, sub acest paragraf, se afla un altul care spunea că Djokovic "şi-a clarificat mai târziu poziţia, adăugând că <nu este un expert> şi că va rămâne cu "mintea deschisă", dar doreşte să aibă "o opţiune de a alege ceea ce este mai bun pentru corpul" său.





Nicholas Wood, avocatul sportivului, a spus că este "clar greşit" să te bazezi pe acest paragraf pentru a arăta că Djokovic este un erou antivaccinare.





"A fost iraţional ca ministrul să ia în considerare doar perspectiva încurajării sentimentului antivaccinare care s-ar putea genera din cauza faptului că domnul Djokovic joacă tenis şi totuşi să nu ia în considerare alternativa binară, care era perspectiva ca sentimentul antivaccinare să fie stimulat de... acţiunile coercitive ale statului", a precizat Wood în faţa instanţei, care a adăugat că elementele motivelor de anulare a vizei sunt "extrem de slabe" şi că au existat "erori elementare" ale ministrului Hawke atunci când s-a referit la ştiri de presă, dintre care unele nu l-au numit pe Djokovic deloc.





În timpul pledoariei lui Wood, judecătorul James Allsop a intervenit pentru a face o observaţie care a părut în sprijinul ministrului Imigraţiei, în condiţiile în care avocaţii lui Djokovic s-au concentrat pe lipsa "dovezilor" cu privire la impactul prezenţei jucătorului în Australia.





Allsop a spus că ministrul are dreptul să se bazeze pe bunul simţ. Aceasta este o lovitură mare pentru cazul lui Djokovic, susţine şi The Guardian.





Cu "mingea ridicată la fileu", Stephen Lloyd, consilierul juridic al ministrului, a spus că poziţia lui Djokovic în materie de vaccinare se bazează pe mai mult de un citat dintr-un articol.





"Nu sunt doar declaraţiile publice ale solicitantului că el se opune vaccinării, ci şi faptul că nu este vaccinat. Ar fi putut fi vaccinat dacă ar fi vrut”, a spus Lloyd.





El a susţinut punctul de vedere al ministrului conform căruia simpla prezenţă a lui Djokovic în Australia ar putea stârni sentimentul antivaccinare.





"Îngrijorarea este că e o persoană influentă şi, în multe privinţe, un model de urmat, astfel încât prezenţa sa în Australia să prezinte mai puternic australienilor părerile sale antivaccinare. Solicitantul are un istoric de ignorare a măsurilor de siguranţă. Când a fost infectat, a dat un interviu şi a participat la o şedinţă foto care a inclus scoaterea măştii, iar ministrul a considerat că prezenţa sa în Australia i-ar încuraja pe oameni să imite aparentul său dispreţ faţă de aceste tipuri de măsuri de siguranţă", a precizat el.





Lloyd a spus mai că Djokovic este un simbol cunoscut pentru antivaccinişti.





El a fost întrebat de judecătorul James Allsop dacă ministrul a oferit suficiente dovezi că starul tenisului este într-adevăr o persoană pe care antivacciniştii o admiră.





Lloyd a răspuns că este "de bun simţ" şi "necontroversat" faptul că celebrităţile ar putea influenţa oamenii, de aceea agenţii de publicitate îi plătesc pentru a-şi vinde produsele.





El l-a numit pe Djokovic "simbol" în cel puţin trei ocazii.





"Opiniile solicitantului cu privire la vaccinare sunt larg înţelese. Aşa că ministrul trebuie să ia o decizie cu privire la riscul în ceea ce priveşte modul în care a devenit un simbol pentru grupurile anti-vaccinare", a explicat Lloyd.





Preşedintele completului, James Allsop, care a observat anterior că ministrul Imigraţiei şi-ar putea folosi bunul simţ în motivele sale, a făcut o altă intervenţie, în timpul pledoariei lui Lloyd, care arată cât de greu îi va fi lui Djokovic să câştige, scrie The Guardian.





"Ceea ce e împotriva voastă este că domnul Wood spune unde sunt dovezile, trebuie să aveţi faptele? Am putea avea exemple în alte locuri în ultimul an, de oameni care i-au urmat îndrumarea. Sunt două categorii: una cu cei care au opinii puternice împotriva vaccinării, iar a doua este un concept mult mai larg, de vedetă emblematică a sportului dând un exemplu care nu se doreşte a fi urmat. După cum am înţeles afirmaţia dumneavoastră, ideea de a avea nevoie să aduceţi dovezi cu privire la efectul pe care l-ar putea avea în SUA sau în altă parte nu are sens. Puteţi folosi bunul simţ şi intuiţia umană cu privire la modul în care se comportă oamenii. Dacă domnul Djokovic câştigă Openul, există un exemplu, încorporat în motivele ministrului, pentru fanii tineri şi cei mai puţini tineri ai tenisului", a spus judecătorul.





Instanţa urmează să se pronunţe în acest caz în următoarele ore. Nu este exclus nici faptul ca decizia să fie anunţată luni dimineaţă (în Australia).





Dacă va câştiga apelul, Djokovic, 34 de ani, va putea evolua la Australian Open, grand slam care începe luni. Dacă va pierde, el va trebui să părăsească Australia şi poate primi o interdicţie de trei ani de a intra în statul de la Antipozi.





Djokovic a sosit în Australia la 5 ianuarie şi forţele de frontieră nu i-au permis intrarea în ţară timp de mai bine de opt ore, timp în care jucătorul a fost reţinut în aeroport.





La finalul audierii, ofiţerii poliţiei de frontieră au decis să-i anuleze lui Djokovic viza de intrare în ţară, pentru că nu este vaccinat şi astfel nu respectă regulile sanitare locale pentru cetăţenii care doresc să călătorească în Australia.





Tenismenul a fost plasat în izolare la un centru de imigranţi.





Novak Djokovic a făcut apel la decizia autorităţilor şi a primit câştig de cauză, la 10 ianuarie, din partea unui tribunal local din Melbourne. El a fost eliberat din centrul pentru imigranţi şi a început să se antreneze la Melbourne Park.





Ministrul australian al Imigraţiei, Alex Hawke, a anulat, vineri, a doua oară viza de intrare în ţară deţinută de liderul ATP, decizie de asemenea contestată de avocaţii lui Djokovic.

Novak Djokovic pierde procesul în instanță. Sârbul va fi obligat să părăsească Australia, după ce trei judecători ai Curții Federale au dat dreptate guvernului în decizia de a-i anula viza. Decizia a fost luată în unanimitate.