Șansele Simonei Halep la câștigarea Australian Open în viziunea unei multiple campioane de Grand Slam

Simona Halep va debuta marți la Australian Open, iar Justine Henin a vorbit despre șansele româncei la competiția de la Melbourne. Câștigătoare a șapte titluri de Grand Slam, belgianca a precizat că dacă Simona se va prezenta la un nivel ridicat din punct de vedere fizic, aceasta poate spera la cucerirea celui de-al treilea titlu major din carieră.

Simona Halep "are inteligența de joc și experiența necesară pentru a fi în discuție"

"Va trebui să vedem cum poate evolua din punct de vedere fizic. Nu putem spune că este în vârstă, dar este în circuit de niște ani buni, iar acum există jucătoare noi care pun presiune. Simona a trecut și prin perioade dificile din punct de vedere fizic și toată lumea știe că iubesc să o văd jucând.

Ea poate juca pe multe suprafețe – desigur, pe zgură este mai comodă, pentru că are mai mult timp să fie puternică în defensivă și să contraatace, dar cât timp a fost pregătită fizic am putut vedea că a încercat mereu să fie mai agresivă și pe hard. Știe că odată cu puterea din jocul din ziua de azi are nevoie să fie mai agresivă.

Abia aștept să o văd jucând. Are inteligența de joc și experiența necesară pentru a fi în discuție, dar rămâne de văzut cât de bine se va prezenta fizic. Vreau să o văd pe Simona Halep reîntorcându-se la nivelul ei maxim.

Justine Henin, într-un interviu pentru Depinde numai de obiectivele pe care le are. Dacă obiectivul carierei sale a fost să câștige unul sau două Slam-uri, a reușit deja. Dacă își dorește să câștige mai multe, motivația este cu siguranță ridicată. Motivația poate veni și odată cu setarea obiectivelor noi și cu ambiția. Sunt sigură că Simona își dorește să revină la un nivel competitiv, să rămână sănătoasă și să câștige mai multe turnee de Grand Slam" -, într-un interviu pentru Eurosport

Justine Henin, sfaturi pentru Jaqueline Cristian

"Este o experiență fantastică să ajungă să joace la un turneu de Grand Slam. Îmi amintesc primul meu meci de pe tabloul principal al unui Slam, la Roland-Garros cu Lindsay Davenport – am fost foarte aproape să o înving. Totul este despre experiență. Sfatul meu este ca Jaqueline să se simtă bine, să găsească plăcerea în a juca tenis mereu.

Acest turneu este doar un pas. Este foarte important să rămână concentrată pe obiectivele pe termen lung. Rezultatele vin și pleacă. În fiecare săptămână câștigi sau pierzi, dar dacă le privești prea atentă uiți unde vrei să ajungi pe termen lung. Din păcate, când suntem tineri nu avem răbdare. Este un lucru bun într-un fel, pentru că atunci când pierdem, asta ne face să reacționăm și este important. Totuși, a avea un ochi pe obiectivul pe termen lung și pe dezvoltare este foarte important. De aceea avem nevoie să avem și oamenii care trebuie alături de noi" - Justine Henin.

Vor avea loc luni:





Jaqueline Cristian (73 WTA) - Greet Minnen (81 WTA) / 0-0 meciuri directe

Gabriela Ruse (82 WTA) - Jasmine Paolini (52 WTA) / 2-1





Vor avea loc marți:





Simona Halep (15 WTA) - Magdalena Frech (105 WTA) / 1-0 meciuri directe

Sorana Cîrstea (38 WTA) - Petra Kvitova (21 WTA) / 3-5

Irina Begu (58 WTA) - Oceane Dodin (96 WTA) / 0-1.

Ajunsă la 39 de ani, Justine Henin are 7 titluri de Grand Slam în carieră: 4 la Paris (2003, 2005, 2006 și 2007), unul la Australian Open (2004) și două la US Open (2003, 2007). De asemenea, aceasta a ajuns de două ori în finală la Wimbledon (2001, 2006).Australian Open, primul turneu major al lui 2022, va debuta luni, 17 ianuarie, la Melbourne Park.