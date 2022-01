În finala competiției de categorie WTA 250, americanca a trecut de compatrioata sa, Alison Riske (57 WTA), scor 6-1, 6-2.

Meciul a durat o oră și șase minute.

Keys va primi un premiu în valoare de 31.000 de dolari şi 280 de puncte WTA (va urca până pe locul 51), în timp ce Riske a obținut un cec în valoare de 18.037 dolari şi 180 de puncte WTA (se va afla pe locul 46).

MADI WINS IN ADDIE \uD83D\uDCA5



\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 @Madison_Keys clinches a 6th WTA title with victory over Riske at the Adelaide International 2!#AdelaideTennis pic.twitter.com/3cW2w8Ja6K