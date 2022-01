Rafael Nadal, poziție clară în cazul Novak Djokovic: "Îl respect, dar nu sunt de acord cu multe lucruri făcute de el în ultimele săptămâni"

Novak Djokovic se află din nou în custodia forţelor australiene de frontieră, iar Rafael Nadal a declarat că Australian Open va fi un turneu mare şi fără liderul mondial. Spaniolul a subliniat că, deşi are un mare respect pentru sârb, nu este de acord cu multe lucruri făcute de acesta în ultimele săptămâni.

"Vă spun un lucru. Este foarte clar că Novak Djokovic este unul dintre cei mai buni jucători din istorie. Dar nu există un singur jucător în istorie care să fie mai important decât un turneu. Jucătorii vin şi pleacă. Nimeni, nici măcar Roger (Federer), Novak, eu sau Björn Borg care a fost incredibil în vremea lui. Tenisul continuă. Dacă Novak nu joacă, Australian Open va fi un mare turneu, cu sau fără el.

Cred că s-a ajuns prea departe. Sincer, sunt puţin obosit de această situaţie, pentru că eu cred că este important să vorbim despre sportul nostru, deşi ştiu că tenisul nu contează în comparaţie cu ceea ce ne confruntăm acum. Tenisul este doar un sport, divertisment pentru oameni. Dacă există o soluţie, iar soluţia este vaccinul, atunci trebuie să fim vaccinaţi pentru bunăstarea tuturor şi pentru sănătatea sportului nostru.

Nu ştiu cum acest scandal îi va afecta imagina. Într-un fel, depinde de el pentru că nu pot face nimic în privinţa asta. Îi doresc toate cele bune. Am avut o relaţie bună cu el de-a lungul carierei noastre. Am făcut lucruri importante pentru fundaţiile noastre, pentru caritate. Dar în acest caz, din punctul meu de vedere, mai sunt multe întrebări fără răspuns. Avem nevoie de clarificări. Despre imaginea lui? Fiecare îşi alege drumul. Îl respect ca om şi ca sportiv. Îi doresc tot ce este mai bun. Deşi nu sunt de acord cu multe lucruri pe care le-a făcut în ultimele săptămâni" - Rafael Nadal, citat de jurnalistul Ben Rothenberg.

