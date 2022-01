Australian Open 2022: Cu cine va juca Simona Halep în turul întâi - Adversarele fetelor noastre

Simona Halep (15 WTA şi favorită 14) va evolua cu poloneza Magdalena Frech, locul 105 mondial, în primul tur la Australian Open, conform tragerii la sorţi de joi.

În turul trei, Halep ar putea evolua contra britanicei Emma Răducanu.



Sorana Cîrstea va evolua în runda inaugurală cu sportiva cehă Petra Kvitova, favorită 20, în timp ce Gabriela Ruse va da piept cu italianca Jasmine Paolini.



Franţuzoaica Ocean Dodin va fi adversara Irinei Begu, iar Jaqueline Cristian o va întâlni pe belgianca Greet Minnen.



Numărul 1 mondial, Ashletigh Barty, va evolua contra unei jucătoare venită din calificări, în timp ce japoneza Naomi Osaka, deţinătoarea trofeului, o va întâlni pe Camila Osorio, transmite News.ro.

Australian Open, turul întâi





Simona Halep (15 WTA) - Magdalena Frech (105 WTA) / 1-0 meciuri directe

Sorana Cîrstea (38 WTA) - Petra Kvitova (21 WTA) / 3-5

Irina Begu (58 WTA) - Oceane Dodin (96 WTA) / 0-1

Jaqueline Cristian (73 WTA) - Greet Minnen (81 WTA) / 0-0

Gabriela Ruse (82 WTA) - Jasmine Paolini (52 WTA) / 2-1

Irina Bara (136 WTA) ar putea ajunge pe tabloul principal dacă va trece de Viktoriya Tomova (119 WTA - Bulgaria) în ultimul tur al calificărilor.



#AusOpen Rou R1 Matchups:



Top Half

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4Ruse vs \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9Paolini

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4Cristian vs \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEAMinnen



Bottom Half

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4Begu vs \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7Dodin

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4Halep vs \uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF1Frech

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4Cirstea vs \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFFKvitova pic.twitter.com/7YZGoACiOB