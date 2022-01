Ashleigh Barty, în finală la WTA Adelaide - A câștigat duelul campioanelor de Grand Slam

Ashleigh Barty s-a calificat sâmbătă în finala turneului WTA de la Adelaide, lidera ierarhiei mondiale trecând de Iga Swiatek, scor 6-2, 6-4.



Australianca a condus în mare parte ostilitățile, victoria sa fiind una pe deplin meritată. Varietatea din joc i-a permis lui Barty să aibă soluții pentru multe dintre încercările adversarei.



Partida s-a încheiat după o oră și 27 de minute.



A fost un duel între două câștigătoare de Grand Slam: Barty (campioană la Roland Garros 2019 și Wimbledon 2020) și Swiatek (câștigătoare la Roland Garros 2020).



În finala de duminică, Ashleigh Barty o va întâlni pe Elena Rybakina (14 WTA - favorită 7).

WTA Adelaide 1 face parte din categoria "500" și are premii totale în valoare de $703.580.



