ATP - Denis Shapovalov, depistat pozitiv la Covid-19

Denis Shapovalov, numărul 14 în clasamentul ATP, a anunţat că a fost testat pozitiv la Covid-19 după sosirea sa la Sydney, scoţând astfel în evidenţă ameninţarea pe care virusul o reprezintă pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, programat luna viitoare, informează AFP.

"Salutare tuturor. Vreau doar să vă informez că, la sosirea mea la Sydney, am fost testat pozitiv la Covid", a scris Shapovalov într-un mesaj postat duminică pe contul său de Twitter."Urmez toate protocoalele, inclusiv izolarea şi informarea persoanelor cu care am fost în contact", a asigurat el. "În prezent am doar simptome minore şi sunt nerăbdător să revin pe teren, cât timp acest lucru va fi în siguranţă".Jucătorul nord-american, în vârstă de 22 ani, este unul dintre primii sosiţi în Australia, în vederea participării la ATP Cup, competiţia de tenis pe echipe, unde urmează să apere culorile Canadei, cu trei săptămâni înaintea Australian Open.Shapovalov l-a înfruntat pe Rafael Nadal la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, unde s-a infectat cu coronavirus starul spaniol, ale cărui planuri pentru Australian Open au fost date peste cap.Directorul turneului de Grand Slam de la Melbourne, Craig Tiley, s-a declarat încrezător, săptămâna trecută, că fostul număr unu mondial va putea evolua la Openul Australiei, care urmează să debuteze pe 17 ianuarie, transmite Agerpres "Jucătorii care sunt testaţi pozitiv acum se vor autoizola până când nu vor mai fi contagioşi şi se vor simţi bine", le-a spus Tiley reporterilor.