Care ar fi situația reală a lui Shuai Peng din China - Detalii îngrijorătoare

Conform lui Teng, tot ce a prezentat China până acum (filmulețele cu sportiva) a fost doar o regie, în realitate jucătoarea de tenis fiind controlată strict de autoritățile de la Beijing.



"Desigur, Peng Shuai nu este în siguranță. Ea este în viață, dar e controlată strict de autoritățile chineze. Nimeni nu știe unde este ținută cu adevărat", a precizat, printre altele, Teng Biao.





"Lumea ar trebui să acorde prioritate principiului moral și libertății în detrimentul banilor și profiturilor", mai spune Teng făcând referire la Jocurile Olimpice de iarnă care vor avea loc la Beijing în 2022.



