Johanna Konta, fostă ocupantă a locului 4 WTA, și-a anunțat retragerea din tenis

Johanna Konta a anunțat, miercuri, că se retrage din tenisul profesionist la 30 de ani. Jucătoarea britanică a câștigat patru turnee WTA de-a lungul carierei, iar cea mai bună clasare a înregistrat-o în iulie 2017: locul 4 în lume.



Johanna Konta, cele mai bune rezultate la Grand Slam

Australian Open: semifinale în 2016

Roland Garros: semifinale în 2019

Wimbledon: semifinale în 2017

US Open: sferturi în 2019.



De-a lungul carierei, Johanna a lucrat cu antrenorii Esteban Carril, Jose Manuel Garcia, Wim Fissette, Michael Joyce, Dimitri Zavialoff și Thomas Hogstedt.



A adunat din premiile din tenis suma de $10.008.175.



Măcinată de problemele la un genunchi, Johanna ajunsese pe locul 113 în ierarhia mondială.



Turneele câștigate de Konta în carieră

2021 - Nottingham

2017 - Sydney

2016 - Miami

2016 - Stanford

A mai disputat alte cinci finale



Rabat - 2019

Roma - 2018

Nottingham - 2017, 2016

Beijing - 2016



"Recunoscătoare. Acesta este cuvântul pe care l-am folosit cel mai mult de-a lungul carierei și este cuvântul care explică cel mai bine ceea ce simt acum, la final de carieră.



Pentru că, da, cariera mea în tenis a ajuns la final și sunt extrem de recunoscătoare pentru tot ceea ce am reușit" - Johanna Konta, pe Twitter.



