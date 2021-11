Andy Murray și discursul surprinzător după ce a ratat șapte mingi de meci

Andy Murray a fost eliminat în turul inaugural al Mastersului de la Paris-Bercy, după un meci în care a ratat șapte mingi de meci (!). La finalul partidei cu Dominik Koepfer, britanicul a avut un discurs cu care a ieșit în evidență.











Andy Murray: Nu meritam să câștig







La finalul duelului dramatic cu Koepfer, scoțianul a avut un discurs cu care a reușit să-i surprindă pe mulți. Fostul lider al ierarhiei ATP este de părere că nu merita să câștige, acesta fiind nemulțumit de nivelul de joc arătat.







"Cea mai mare dezamăgire după un asemenea meci o am în legătură cu modul în care am jucat, ca să fiu sincer.







Am reușit să ajung în poziția de a închide meciul, dar nu meritam să câștig. Am avut atâtea ocazii de a mă impune, dar, repet, modul în care m-am prezentat nu a fost suficient de bun.







Am găsit metoda de a reveni în meci după un început slab de partidă, dar odată ce am ajuns în acea situație am făcut greșeli după greșeli", a precizat Andy Murray.







Aflat în prezent pe locul 144 în ierarhia ATP, Andy Murray a irosit șapte mingi de meci contra lui Dominik Koepfer, iar în cele din urmă a cedat după o partidă maraton de trei ore, scor 6-4, 5-7, 7-6(9).





Mingile de meci ratate de Andy Murray: