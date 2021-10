Daniil Medvedev, forfait pentru turneul de la Moscova - Motivul invocat de campionul de la US Open

La Indian Wells, rusul a condus cu 6-4, 4-1 în optimi, dar a fost învins de Grigor Dimitrov , scor 4-6, 6-4, 6-3."Sunt foarte trist să vă anunț că anul acesta nu voi participa la Kremlin Cup. Este întotdeauna special să am ocazia de a juca în fața fanilor ruși. M-am înscris sperând că voi putea juca, dar având în vedere că anul acesta calendarul competițional a fost extrem de dificil (Indian Wells în luna octombrie), am simțit că organismul meu nu este pregătit 100%. Această decizie a fost foarte grea pentru mine, dar trebuie să o iau pentru a putea termina sezonul 2021 în forță!",Daniil Medvedev are 13 titluri ATP în palmares, patru fiind obținute în acest an: Marsilia, Mallorca, Toronto (Masters) și US Open.Anvers (ATP 250, 18 - 24 octombrie), St. Petersburg (ATP 250, 25 - 31 octombrie), Paris Masters (ATP 1000, 1 - 7 noiembrie), Stockholm (ATP 250, 7 - 13 noiembrie) și Turneul Campionilor (14 - 21 noiembrie).