VIDEO Indian Wells: Grigor Dimitrov, victorie în fața lui Daniil Medvedev după ce a fost condus cu 6-4, 4-1 (Tabloul sferturilor)

Dacă Grigor va continua să joace așa cum a jucat de la 4-1 (n.r. în setul secund), va câștiga turneul. A jucat a doua jumătate a jocului așa cum nu a făcut-o nimeni împotriva mea la US Open. Nu e de parcă i-aș fi oferit jocul pe tavă", a spus Medvedev după meci.

Grigor Dimitrov (Bulgaria/23) vs Daniil Medvedev (Rusia/1) 4-6, 6-4, 6-3

Hubert Hurkacz (Polonia/8) vs Aslan Karatsev (Rusia/19) 6-1, 6-3

Cameron Norrie (Marea Britanie/21) vs Tommy Paul (SUA) 6-4, 4-6, 6-2

Diego Schwartzman (Argentina/11) vs Casper Ruud (Norvegia/6) 6-3, 6-3

Taylor Fritz (SUA/31) vs Jannik Sinner (Italia/10) 6-4, 6-3

Alexander Zverev (Germania/3) vs Gaël Monfils (Franța/14) 6-1, 6-3

Nikoloz Basilashvili (Georgia/29) vs Karen Khachanov (Rusia/24) 6-4, 7-6(6)

Stefanos Tsitsipas (Grecia/2) vs Alex De Minaur (Australia/22) (3)6-7, 7-6(3), 6-2.

Daniil a câștigat primul set și a avut două break-uri avantaj în setul secund, dar Grigor (28 ATP, fost ocupant al locului 3 în ierarhia mondială) a câștigat opt game-uri la rând (a revenit de la 1-4) și s-a impus după două ore și 15 minute de joc, scor 4-6, 6-4, 6-3."M-am simțit epuizat în timpul turneului. Acum, când s-a terminat, pot să o spun. Au apărut mai multe probleme fizice.Pentru un loc în semifinale, Dimitrov (cap de serie nr. 23) se va duela cu polonezul Hubert Hurkacz (favorit 8).G. Dimitrov (23) vs H. Hurkacz (8)C. Norrie (21) vs D. Schwartzman (11)T. Fritz (31) vs A. Zverev (3)N. Basilashvili (29) vs S. Tsitsipas (2).