Înainte de finalul sezonului, Răducanu are programate turneele Transylvania Open (Cluj-Napoca, 25-31 octombrie) şi Upper Austria Ladies Linz (Linz, 6-12 noiembrie).

Turneul Kremlin Cup, de categorie WTA 500, va avea loc la Moscova, în perioada 18 – 24 octombrie.

Emma Raducanu has withdrawn from the Kremlin Cup in Moscow next week. Her next scheduled tournament is the Transylvania Open in Romania, beginning on October 25th.