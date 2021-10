Simona Halep, încă o coborâre în clasamentul WTA - Riscă să iasă din TOP 20

Simona Halep a mai pierdut un loc în clasamentul WTA, sportiva noastră aflându-se în ierarhia live pe locul 18. În funcție de rezultatele de la Indian Wells, Simona ar putea părăsi TOP 20.



În acest moment, Halep se află pe locul 18, ea fiind devansată de Elise Mertens.



Cu 2885 de puncte, belgianca a trecut peste Simona în ierarhie. Jucătoarea noastră are 2742 de puncte.



În funcție de rezultatele pe care le vor reuși în continuare la Indian Wells, sunt mai multe sportive care ar putea să o depășească pe Simona în ierarhie și să o împingă în afara TOP 20.



Este vorba despre Anett Kontaveit (2711 puncte în ierarhia live și locul 19), Jessica Pegula (locul 20, 2650 de puncte) și Paula Badosa (locul 25 în live, 2511 puncte).



Program sferturi la Indian Wells:





Anett Kontaveit (18) vs Ons Jabeur (12)

Paula Badosa (21) vs Angelique Kerber (10)

Victoria Azarenka (27) vs Jessica Pegula (19)

Shelby Rogers vs Jelena Ostapenko (24).