VIDEO Indian Wells: Favoritele cad pe capete - Nicio sportivă din TOP 10 WTA în sferturi

Indian Wells 2021 și-a pierdut miercuri și ultimele mari favorite la câștigarea trofeului, Iga Swiatek (2), Barbora Krejcikova (3) și Elina Svitolina (4) părăsind competiția în turul al patrulea. Interesant este faptul că în sferturi nu a reușit să ajungă vreo sportivă din TOP 10 WTA.





Sportiva cu cea mai bună clasare rămasă în competiție este Angelique Kerber, fosta lideră mondială aflându-se pe 15 în ierarhia WTA.







Feminin, turul al patrulea, rezultatele zilei:



Anett Kontaveit (18) - Beatriz Haddad Maia 6-0, 6-2

Ons Jabeur (12) - Anna Kalinskaya 6-2, 6-2

Paula Badosa (21) - Barbora Krejcikova (3) 6-1, 7-5

Angelique Kerber (10) - Ajla Tomljanovic 6-4, 6-1

Victoria Azarenka (27) - Aliaksandra Sasnovich 6-3, 6-4

Jessica Pegula (19) - Elina Svitolina (4) 6-1, 6-1

Shelby Rogers - Leylah Fernandez (23) 2-6, 6-1, 7-6(4)

Jelena Ostapenko (24) - Iga Swiatek (2) 6-4, 6-3









Program sferturi:





Anett Kontaveit (18) vs Ons Jabeur (12)

Paula Badosa (21) vs Angelique Kerber (10)

Victoria Azarenka (27) vs Jessica Pegula (19)

Shelby Rogers vs Jelena Ostapenko (24).





Iga Swiatek, învinsă de Jelena Ostanpenko:











Elina Svitolina, eliminată categoric de Jessica Pegula: