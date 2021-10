ATP: Jannik Sinner și-a apărat titlul de la Sofia - Victorie în fața lui Gael Monfils

Italianul Jannik Sinner și-a apărat, duminică, titlul câștigat anul trecut la Sofia, după un meci împotriva francezului Gael Monfils.

Sinner (14 ATP, principal favorit) s-a impus în fața lui Monfils (20 ATP, cap de serie nr. 2) după doar o oră şi 20 de minute de joc, scor 6-3, 6-4.

Sinner (20 ani), aflat în cursa pentru calificarea la Turneul Campionilor, care se va disputa anul acesta în Italia, la Torino, a cucerit luna trecută trofeul în turneul de la Washington, iar apoi s-a oprit în optimile de finală la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. El a câştigat 12 dintre ultimele 13 meciuri pe care le-a disputat.

The first Italian man to defend a tour-level title since 1976. \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9



Jannik Sinner isn't just the future.

Jannik Sinner is the NOW. #SofiaOpen pic.twitter.com/5kDotcK3sl