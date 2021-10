WTA Chicago: Elina Svitolina, principala favorită, învinsă în sferturi de Ons Jabeur (Rezultate)

Elina Svitolina, principala favorită a turneului de la Chicago (categorie WTA 500), a fost eliminată în sferturi. A șasea jucătoare a lumii a fost învinsă de Ons Jabeur (16 WTA).

Jucătoarea din Tunisia a obținut victoria după o oră și 23 de minute de joc, scor 6-4, 6-2.

Pentru un loc în marea finală, Ons Jabeur (cap de serie nr. 6) se va confrunta cu învingătoarea partidei dintre Belinda Bencic (Elveția, 12 WTA/3) și Elena Rybakina (Kazakhstan, 17 WTA/5).

Au mai avut loc vineri:

Marketa Vondrousova (Cehia) vs Danielle Collins (SUA/10) (4)6-7, 6-0, 7-6(3)

Garbine Muguruza (Spania/2) vs Mai Hontama (Japonia) 6-3, 6-2.

Snatched her 43rd win of 2021 \uD83D\uDD25@Ons_Jabeur powers past the No.1 seed Svitolina, 6-4, 6-2!#ChicagoTennisFestival pic.twitter.com/PflzlZdp0t