VIDEO Laver Cup: Europa, la turație maximă după prima zi - Meciuri spectaculoase în TD Garden Arena din Boston

Laver Cup 2021 a debutat în forță, meciurile din prima zi fiind unele spectaculoase și cu multe răsturnări de situație. Europa a ieșit învingătoare: 3-1 la general contra echipei Restului Lumii. Meciul dintre Matteo Berrettini și Felix Auger-Aliassime a fost cireașa de pe tort din TD Garden Arena din Boston.







Casper Ruud a adus primul punct Europei după victoria contra lui Reilly Opelka, scor 6-3, 7-6(4).







A urmat victoria superbă a lui Matteo Berrettini contra lui Felix Auger-Aliassime. Condus cu 1-0 la seturi și aflat în dificultate în multe momente, italianul a reușit să revină și să se impună într-un tiebreak dramatic, scor 10-8.







A fost 6-7(3), 7-5, 10-8 pentru Berrettini, meciul fiind unul spectaculos.







Europa s-a desprins la 3-0 după ce Andrey Rublev l-a învins pe Diego Schwartzman, scor 4-6, 6-3, 11-9. Nici acest meci nu a fost lipsit de dramatism.







În fine, punctul de onoare al primei zile pentru Restul Lumii a fost adus de dublul John Isner / Denis Shapovalov. Cei doi au trecut, scor 4-6, 7-6(2), 10-1, de perechea Matteo Berrettini / Alexander Zverev.







Vor avea loc sâmbătă:





Stefanos Tsitsipas vs Nick Kyrgios

Alexander Zverev vs John Isner

Andrey Rublev / Stefanos Tsitsipas vs John Isner / Nick Kyrgios.







Rezumatul partidei dintre Berrettini și Auger-Aliassime

Sursa video:



Sursa video: Eurosport





Rezumatul partidei dintre Rublev și Schwartzman:













Ruud vs Opelka: