Filip Jianu (317 ATP) a pierdut meciul jucat sâmbătă cu Joao Sousa (150 ATP), într-un duel contând pentru întâlnirea dintre România și Portugalia din Grupa Mondială I a Cupei Davis.







Portughezul s-a impus, scor 6-3, 7-5, după o oră şi 26 de minute. Partida a avut loc la Cluj-Napoca, în condiții indoor.







Se va mai disputa sâmbătă:





Marius Copil vs Gastao Elias





Vor avea loc duminică





Marius Copil / Horia Tecău vs Gastao Elias / Joao Sousa

Marius Copil vs Joao Sousa

Filip Jianu vs Gastao Elias.