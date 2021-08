Buzărnescu (170 WTA) a învins-o pe iberica Lara Arruabarrena (198 WTA), scor 6-3, 7-5. Meciul a durat o oră și 36 de minute.





În runda următoare, Miki se va duela cu cehoaica Kristyna Pliskova (123 WTA).

Prin calificarea în sferturi, Mihaela și-a asigurat un premiu în valoare de 5.800 de dolari şi 60 de puncte WTA.

Mayar Sherif (Egipt, 119 WTA) vs Kristina Kucova (Slovacia, 118 WTA/favorită 8)Kristyna Pliskova (Cehia, 123 WTA) vs Mihaela Buzărnescu (170 WTA)Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, 99 WTA) vs Aleksandra Krunic (Serbia, 268 WTA)Seone Mendez (Australia, 269 WTA) vs Andrea Petkovic (Germania, 91 WTA/favorită 2).Winners Open are loc între 1 - 8 august la Cluj-Napoca, fiind un turneu WTA de categorie 250 cu premii totale în valoare de 235.238 de dolari.