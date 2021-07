JO 2020, tenis: Surprize mari pe tabloul feminin - Cum arată programul sferturilor

Naomi Osaka, Karolina Pliskova și Barbora Krejcikova (campioana de la Roland Garros) au părăsit turneul feminin de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo în optimi. Este cunoscut deja tabloul sferturilor de la JO 2020.







Rezultatele zilei:



B. Bencic vs B. Krejcikova 1-6, 6-2, 6-3

A. Pavlyuchenkova vs S. Sorribes Tormo 6-1, 6-3

G. Muguruza vs A. Van Uytvanck 6-4, 6-1

M. Vondrousova vs N. Osaka 6-1, 6-4

E. Svitolina vs M. Sakkari 5-7, 6-3, 6-4

P. Badosa vs N. Podoroska 6-2, 6-3

C. Giorgi vs Ka. Pliskova 6-4, 6-2

E. Rybakina vs D. Vekic 7-6(3), 6-4







Program sferturi:







Anastasia Pavlyucenkova (Rusia - 18 WTA) vs Belinda Bencic (Elveţia - 12 WTA)





Elena Rybakina (Kazahstan - 20 WTA) vs Garbine Muguruza (Spania - 9 WTA)





Camila Giorgi (Italia - 61 WTA) vs Elina Svitolina (Ucraina - 6 WTA)





Paula Badosa (Spania - 29 WTA) vs Marketa Vondrousova (Cehia - 42 WTA).





De știut:

Meciurile din sferturile de finală vor avea loc miercuri, 28 iunie.