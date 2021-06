VIDEO Alexander Bublik și serviciul pe sub mână - De câte încercări e nevoie pentru a câștiga un punct

Momentul zilei din tenis a avut loc la Eastbourne și a fost oferit de Alexander Bublik (39 ATP). Jucătorul din Kazakhstan a făcut un adevărat țel din câștigarea unui punct folosind serviciul pe sub mână și nu s-a lăsat până nu l-a îndeplinit.

După ce s-a distrat într-o pauză folosind o sticlă de apă, Bublik a revenit pe teren și a ridicat ștacheta: a încercat un serviciu tweener pe sub mână. Execuția nu i-a reușit, iar meciul s-a terminat înainte ca acesta să mai aibă timp pentru alte încercări (6-1, 7-5 pentru Lorenzo Sonego).

SORRY...what was that?!



An UNDERARM TWEENER SERVE from Alex Bublik \uD83D\uDE02#VikingInternational pic.twitter.com/GOtd3Qz63K