WTA Bad Homburg: Petra Kvitova, încă o victorie în trei seturi / Programul sferturilor

Petra Kvitova a avut nevoie din nou de trei seturi pentru a câștiga la Bad Homburg. Principala favorită s-a calificat în sferturile turneului de categorie WTA 250 după ce a trecut de Ann Li (70 WTA).



Jucătoarea din Cehia s-a impus după două ore de joc, scor 6-2, (4)6-7, 6-1.





Rezultatele înregistrate miercuri:

Nadia Podoroska (Argentina/5) vs Patricia Tig (România) 7-6(4), 2-6, 6-4

Angelique Kerber (Germania/4) vs Anna Blinkova (Rusia) 6-0, 6-2

Sara Sorribes (Spania/7) vs Misaki Doi (Japonia) 6-4, 6-4

Victoria Azarenka (Belarus/2) vs Alizé Cornet (Franța) 6-4, 3-6, 7-6(7).

\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF @Petra_Kvitova \uD83D\uDC49 #BadHomburgOpen quarterfinals



The top seed survives a stern test from Ann Li, 6-2, 6-7(4), 6-1. pic.twitter.com/4RoQrbn5E0 — wta (@WTA) June 23, 2021

Petra Kvitova (Cehia/1) vs Ann Li (SUA) 6-2, (4)6-7, 6-1P. Kvitova (1) vs N. Podoroska (5)A. Kerber (4) vs A. AnisimovaL. Siegemund (8) vs K. SiniakovaS. Sorribes Tormo (7) vs V. Azarenka (2).Turneul de la Bad Homburg (WTA 250) se dispută pe iarbă, între 20-26 iunie 2021, iar premiile totale sunt în valoare de $235,238. După retragerea Simonei Halep, principala favorită a competiției este Petra Kvitova.