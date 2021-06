WTA Berlin: Liudmila Samsonova a câștigat turneul după ce a venit din calificări

Liudmila Samsonova a obţinut 55.300 de euro şi 470 de puncte (va urca până pe locul 63 în clasamentul WTA), în timp ce Bencic a primit 41.141 de euro şi 305 puncte (va urca o poziție, până pe 11).

Pentru rusoaică este primul trofeu WTA la simplu din carieră.

A magical week for \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA Liudmila Samsonova ​\uD83E\uDE84



Stunning comeback from the qualifier, who becomes the 10th first-time WTA champion this season!#bett1open pic.twitter.com/AOIaYQpFn7