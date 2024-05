În urmă cu 30 de ani, pe 1 mai 1994, Ayrton Senna pierdea cursa cu viața. Avea doar 34 de ani, iar decesul survenea în urma accidentului teribil pe care l-a suferit pe circuitul de la Imola.

Pe circuitul de la Imola, Ayrton Senna murea după ce monopostul său se lovea violent de un parapet. La acel moment, brazilianul era pilot al celor de la Williams.

Toată viața (și cariera) și-a trăit-o intens, parcă după unul dintre celebrele sale citate: „Să fii al doilea înseamnă să fii primul care pierde.”

"Dacă se va întâmpla vreodată să sufăr un accident care m-ar putea costa viaţa, sper să se întâmple foarte rapid. Nu mi-ar plăcea să rămân imobilizat într-un scaun cu rotile. N-aş vrea să rămân într-un spital în urma rănilor.

Dacă e să trăiesc, vreau să trăiesc din plin. Foarte intens, pentru că sunt o persoană intensă. Viaţa mea ar fi ruinată dacă n-aş mai putea trăi din plin" - Ayrton Senna, ianuarie 1994, cu doar câteva luni înainte de a muri.

An icon, a champion, a genius. Even 30 years later, Ayrton Senna's influence is felt just as much as ever ❤️ #Senna30 pic.twitter.com/GYF20r8ZjR

30 years since we tragically lost Ayrton Senna. There will never be anybody like him again. One of a kind. He was one of the reasons why I fell in love with Formula 1. I join everyone at McLaren and the wider motorsport community in remembering one of the greatest drivers in… pic.twitter.com/hbxxJEghpX