Alexander Zverev, primul semifinalist de la Roland Garros - A cedat doar șase game-uri

Zverev (cap de serie nr. 6) a cedat doar șase game-uri în fața singurului jucător din sferturi care nu face parte din Top 10 mondial (Davidovich Fokina se află pe locul 46 ATP). După o oră și 37 de minute de joc, Sascha s-a impus cu 6-4, 6-1, 6-1.

Pentru un loc în marea finală, germanul se va confrunta cu învingătorul partidei dintre Stefanos Tsitsipas și Daniil Medvedev.

New milestone achieved \uD83D\uDD11@AlexZverev overcomes Davidovich Fokina 6-4, 6-1, 6-1 to book a spot in the #RolandGarros SF for the first time in his career. pic.twitter.com/BiYd87lsTz