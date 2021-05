Bianca Andreescu nu i-a dat prea mari speranțe adversarei, principala favorită de la Strasbourg obținând calificarea în sferturi după un meci de doar 65 de minute.



Andreescu s-a impus, scor 6-1, 6-4, la capătul unui meci în care Maryna Zanevska (259 WTA) nu a avut armele necesare pentru a conta cu adevărat.



De știut:



"Internationaux de Strasbourg" face parte din categoria WTA 250, se dispută pe zgură, are premii în valoare de $235.238, iar campioana en-titre este Elina Svitolina (2020).

Swift work from the top seed \uD83D\uDC4B



\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDE6 @Bandreescu_ eases into the Strasbourg quarterfinals with a 6-1, 6-4 victory over Zanevska!#IS21 pic.twitter.com/WzCqyd8QBX