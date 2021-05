Surprize în lanț la Roma: Încă o mare favorită, eliminată

Vera Zvonareva (113 WTA) a reușit să o învingă pe Petra Kvitova, una dintre marile favorite de pe zgura de la Foro Italico.





Meciul a fost unul maraton de două ore și 23 de minute, iar rusoaica a avut câștig de cauză în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-4.



Ultimul punct al partidei dintre Zvonareva și Kvitova:



17 years after a semifinal run on her Rome debut ⏰



Qualifier \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA @verazvonareva is into the last 16 with an inspired victory over No.11 seed Kvitova \uD83D\uDC4F#IBI21 pic.twitter.com/mFI9rBjayu