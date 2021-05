WTA Roma: Ce așteptări are Simona Halep de la meciul cu o veche rivală

Sorții i-au scos în cale Simonei Halep la Roma, turul al doilea, o veche rivală din circuitul WTA. S-au duelat deja de 11 ori, iar scorul este unul strâns: 6-5 pentru Simona. Meciul Halep vs Kerber va fi LiveText miercuri pe HotNews.ro.





Nu s-au mai duelat de aproape doi ani (Eastbourne, 2019), iar atunci succesul i-a aparținut nemțoaicei (6-4, 6-3).







Halep și Kerber au oferit de-a lungul timpului meciuri electrizante, cu mult dramatism, răsturnări de situație și lovituri spectaculoase.







De știut: Meciul dintre Halep și Kerber va fi al cincilea de pe "Grand Stand Arena" și nu va începe mai devreme de ora 19:00 (ora României). Duelul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe DigiSport.

Ce spune Halep despre duelul cu Angie





"E o tragere la sorți destul de grea, iar mereu când am jucat contra ei am avut meciuri complicate. Aștept o confruntare dură, așa că vreau să dau tot ce am mai bun. Fiecare dintre noi are șanse la victorie, nu există o favorită" - Simona Halep, într-o conferință de presă.