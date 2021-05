Surpriză mare la Madrid: Al doilea favorit, eliminat prematur

Cristian Garin (25 ATP) a furnizat marea surpriză a zilei pe tabloul masculin de la Madrid: l-a eliminat în turul al treilea pe Daniil Medvedev, al doilea favorit al întrecerii patronate de Ion Țiriac.



Garin a câștigat primul set cu 6-4, dar Medvedev a reușit să rămână în meci după o manșă a doua decisă într-un tiebreak (7-2).







Programul optimilor:



R. Nadal (1) vs Al. Popyrin

D. Evans vs A. Zverev (5)

D. Thiem (3) vs A. De Minaur 7-6(7), 6-4

J. Isner vs A. Rublev (6)

A. Karatsev vs A. Bublik 4-6, 3-6

C. Ruud vs S. Tsitsipas (4)

M. Berrettini (8) vs F. Delbonis

C. Garin (16) vs D. Medvedev (2) 6-4, 6-7(2), 6-1.