Jucătoarea care a eliminat-o pe Simona Halep, abandon în sferturi - Era condusă cu 6-1, 4-0 / Programul semifinalelor

WTA Madrid

3️⃣rd semifinal this season

1️⃣st semifinal in Madrid@SabalenkaA moves on at the @MutuaMadridOpen after Mertens retires due to injury.



Final score: 6-1, 4-0. pic.twitter.com/Z4gqNYcoK7 — wta (@WTA) May 5, 2021

Epuizată după confruntările echilibrate din primele tururi, Elise Mertens (16 WTA, cap de serie nr. 13) nu a rezistat în fața puternicei Sabalenka (7 WTA, a cincea favorită). Jucătoarea din Belgia a câștigat un singur game în fața Arynei (în primul game de serviciu) și s-a retras în momentul în care era condusă cu, din cauza unei accidentări la picior.Ashleigh Barty (1) vs Petra Kvitova (9) 6-1, 3-6, 6-3Paula Badosa vs Belinda Bencic (8) 6-4, 7-5Anastasia Pavlyuchenkova vs Karolina Muchova 7-6(4), 7-6(2)Aryna Sabalenka (5) vs Elise Mertens (13) 6-1, 4-0 (abandon Mertens).Ashleigh Barty (1) vs Paula BadosaAnastasia Pavlyuchenkova vs Aryna Sabalenka (5).are loc în perioada 29 aprilie - 8 mai. Face parte din categoria "WTA 1000" și se dispută pe zgură. Ultima campioană (n.r. din 2019) este Kiki Bertens, ea trecând în finală de Simona Halep (6-4, 6-4). Jucătoarea noastră a câștigat trofeul la Caja Magica în două rânduri: 2016 și 2017. Competiția este patronată de Ion Țiriac, iar în România întrecerea este transmisă în direct pe Digisport.