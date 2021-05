Celebru tenismen, retragere la 32 de ani din cauza accidentărilor

Motivul pentru care tenismenul Alexandr Dolgopolov a hotărât ”să agațe racheta în cui” sunt. El, din cauza unei probleme medicale la încheietura mâinii.„Am suferit accidentarea la Australian Open din 2018. Mă durea, dar nimic grav. Am ajuns chiar în turul al treilea.. Am încercat să revin timp de câţiva ani, am fost operat de două ori, dar tot mă doare", a spus Dolgopolov, potrivit lequipe.fr.Dolgopolov a jucat ultimul meci în ciruitul ATP pe, când a fost învins, cu 6-1, 6-3, de Novak Djokovic, în primul tur al turneului de la Roma.Jucând, atunci când avea doar 17 ani, Dolgopolov a reuşit să ajungă pe, în 2012.El a câştigat, la Umag (2011), Washington (2012) şi Buenos Aires (2017).La turneele de Grand Slam cel mai bun rezultat l-a înregistrat în 2011,, când a trecut, printre alţii, de Jo-Wilfried Tsonga şi de Robin Soderling, atunci pe locul 4 în lume, și a reușit calificarea înUcraineanul a obţinut în carieră din premiile din tenis