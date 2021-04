Cea mai bună jucătoare de tenis a lumii s-a vaccinat împotriva Covid-19

Barty, care sâmbătă împlinește 25 de ani, și antrenorul ei australian Craig Tyzzer, s-au numărat printre cei care au profitat de, dar au spus că s-au asigurat că nu „au sărit peste alți doritori”.„Ne-am uitat la diferite căi pentru a încerca să ne vaccinăm fără să luăm locul altora în Australia și nu am reușit să facem ceva concret înainte de a părăsi țara în martie", a declarat Barty reporterilor de la turneul din Stuttgart.„Am reușit să primim vaccinul, la fel ca mulți alți jucători, folosindu-ne de o, iar acest lucru a fost important pentru mine, știind că cei care erau mai vulnerabili au putut să primească ei mai întâi vaccinul".Barty a petrecut ultimul an acasă, în Australia, în principal din cauza pandemiei COVID-19, iardin februarie 2020.„A fost frumos să știm că avem o anumită protecție”, a spus Barty, adăugând că a experimentat câteva efecte secundare după vaccin.„Încă facem lucrurile corecte și respectăm toate regulile și liniile directoare stabilite de WTA, dar știind că am avut acea puțină protecție suplimentară ne face să fim mai în largul nostru”, a încheiat jucătoarea de 24 de ani, potrivit Reuters.Ashleigh Barty și-a început cu dreptul participarea la turneul de la Stuttgart. Lidera mondială s-a calificat în sferturi după ce a învins-o în două seturi pe Laura Siegemund, campioană în 2017 la turneul din Germania.Barty a avut nevoie depentru a se impune cu 6-0, 7-5. Australianca a câștigat toate cele 24 de puncte jucate cu primul serviciu și a reușit 19 lovituri câștigătoare.În turul următor, Ashleigh Barty se va duela cu învingătoarea partidei dintre Jelena Ostapenko (Letonia, 52 WTA) și Karolina Pliskova (Cehia, 9 WTA și cap de serie nr. 6).