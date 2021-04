Ashleigh Barty și-a început cu dreptul participarea la turneul de la Stuttgart. Lidera mondială a servit perfect și s-a calificat în sferturi după ce a învins-o în două seturi pe Laura Siegemund, campioană în 2017 la turneul din Germania.

Barty a avut nevoie de o oră și 23 de minute pentru a se impune cu 6-0, 7-5. Australianca a câștigat toate cele 24 de puncte jucate cu primul serviciu și a reușit 19 lovituri câștigătoare.

Into the quarterfinals \uD83D\uDC4A



In her @PorscheTennis debut, @ashbarty secures the win over the \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA Siegemund 6-0, 7-5. pic.twitter.com/tR5DHIkeR2