Mihaela Buzărnescu, dezamăgită după înfrângere: "Am muncit ca un câine pe teren"

Bille Jean King Cup: România vs Italia 0-2

Mihaela Buzărnescu a declarat, vineri seara, după înfrângerea în faţa Martinei Trevisan, din întâlnirea România - Italia din play-off-ul Grupei Mondiale a competiţiei Billie Jean King Cup, că a muncit ca un "câine pe teren" şi este extrem de dezamăgită că nu a adus un punct ţării, informează Agerpres.





"S-a jucat cap la cap fiecare minge, a luptat şi ea şi eu până la final. Nu ştiu să spun ce mi-a lipsit, a fost totul pe muchie de cuţit. Ea a avut ea noroc la 2-3 mingi, care i-au intrat foarte aproape, iar eu am greşit 2-3 mingi care au fost afară câţiva centimetri.

E greu în momentele astea, am venit din Columbia direct aici, am muncit ca un câine pe teren azi... sunt dată peste cap cu fusul orar, am avut şi nişte dureri pe la picioare care m-au luat din setul 2 şi au apărut şi la final când nu mai puteam să îndoi picioarele. Am tras de mine până la ultima minge şi sunt extrem de dezamăgită că nu am adus un punct ţării. Am fost atât de aproape... dar până la urmă aşa e în tenis, una câştigă şi nu am fost eu azi", a spus Buzărnescu la postul Digi Sport.





Ea crede în continuare în şansele României de câştiga toate cele trei partide de mâine contra Italiei.





"După meciuri grele apar dureri peste tot, mai ales că am schimbat suprafaţa de joc, am venit direct din Columbia. Am luat pastile ca să pot adormi pe fusul nostru orar şi totuşi sunt mulţumită de evoluţia mea. Am timp până mâine să mă refac.

Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut din arenă, din faţa televizoarelor şi trebuie să ne susţină în continuare. Nimic nu e pierdut, ne dorim ca mâine să fie o zi bună. Aşa cum am revenit în America de la 5-2 pentru adversar, aşa se poate reveni mâine de la 0-2. Orice e posibil, şi Trevisan a acuzat dureri.

Suporterii să aibă răbdare cu noi pentru că nu ştiu dacă se observă, dar luptăm cum se spune ca un câine pe teren, şi ne dorim să câştigăm fiecare meci", a adăugat Buzărnescu.





Echipa feminină de tenis a României este condusă cu 2-0 de Italia, în play-off-ul Grupei Mondiale a competiţiei Billie Jean King Cup, după ce Mihaela Buzărnescu a fost învinsă dramatic de Martina Trevisan, cu 6-2, 2-6, 7-6(5), vineri, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.





În primul meci de simplu de vineri, Elisabetta Cocciaretto a întrecut-o pe Irina Maria Bara cu 6-1, 6-4.