​Monte Carlo Masters: Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov și Fabio Fognini merg mai departe (Rezultatele zilei)

Turul I​

Daniel Evans (Marea Britanie) vs Dušan Lajovic (Serbia) 6-3, (11)6-7, 6-2

Hubert Hurkacz (Polonia/favorit 13) vs Thomas Fabbiano (Italia) 6-3, 3-6, 6-3

Marco Cecchinato (Italia) vs Dominik Koepfer (Germania) 6-4, 6-3

Lorenzo Sonego (Italia) vs Márton Fucsovics (Ungaria) 6-3, 6-4

Christian Garín (Chile/16) vs Félix Auger-Aliassime (Canada) 7-6(3), 6-1

Alexei Popyrin (Australia) vs Pablo Andújar (Spania) 0-6, 6-2, 7-6(3)

Lucas Pouille (Franța) vs Guido Pella (Argentina) 6-3, 6-4

Salvatore Caruso (Italia) vs Lucas Catarina (Monaco) (3)6-7, 7-6(5), 6-3

Roberto Bautista (Spania/9) vs Taylor Fritz (SUA) 6-2, 7-5

Grigor Dimitrov (Bulgaria/14) vs Jan-Lennard Struff (Germania) 6-3, 6-4

Jérémy Chardy (Franța) vs Alexander Bublik (Kazakhstan) 6-4, 0-6, 7-5

Federico Delbonis (Argentina) vs Adrian Mannarino (Franța) 7-5, 6-1

Casper Ruud (Norvegia) vs Holger Rune (Danemarca) 6-2, 6-1

Karen Khachanov (Rusia) vs Laslo Djere (Serbia) 6-4, 6-1

Pablo Carreño (Spania/12) vs Stefano Travaglia (Italia) 7-5, 7-6(4)

Fabio Fognini (Italia/15) vs Miomir Kecmanovic (Serbia) 6-2, 7-5

Filip Krajinovic (Serbia) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia) 6-1, 2-0 (abandon)





Turul II

Stefanos Tsitsipas (Grecia/4) vs Aslan Karatsev (Rusia) 6-3, 6-4

Alejandro Davidovich (Spania) vs Matteo Berrettini (Italia/8) 7-5, 6-3.

Jannik Sinner (Italia) vs Albert Ramos (Spania) 6-3, 6-4Rolex Monte-Carlo Masters are loc în perioada 11-18 aprilie, pe zgură. Are premii totale în valoare de €2.460.585. Ultimul campion (2019) este Fabio Fognini, iar cele mai multe titluri câștigate le are Rafael Nadal (11). În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.