Miami Open mai pierde un nume important: "M-am chinuit destul de mult să merg"

"Nu am avut probleme în timpul antrenamentului, m-am simţit bine, am făcut nişte exerciţii la sala de gimnastică vineri, nicio problemă. Apoi m-am trezit pe la trei dimineaţa, am simţit dureri în zona inghinală, nu pe partea în care am avut operaţia. Când m-am ridicat din pat, m-am chinuit destul de mult să merg. Nu am idee ce am făcut, este unul dintre acele lucruri ciudate. În fiecare zi situaţia s-a îmbunătăţit progresiv, dar nu suficient", a spus Murray citat de Miami Herald.





Scoţianul a renunţat să meargă la turneul de la Dubai de săptămâna trecută, după ce soţia sa a născut al patrulea copil al cuplului.





Şi Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer şi Dominic Thiem au anunţat că nu vor concura la Miami Open, scrie News.ro.

Murray, dublu câştigător al probei de simplu în 2009 şi 2013, primise un wild card pentru turneul care începe miercuri.