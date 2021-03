Benoit Paire și lipsa motivației: "De ce să mă zbat ca nebunul? Vin, iau câţiva bani şi plec la următorul turneu"

Tenismenul Benoit Paire, locul 31 ATP, se simte total lipsit de motivaţie în urma situaţiei actuale din circuitul ATP, cauzată de pandemia de coronavirus. El spune că, din acest motiv, nu are niciun interes "să pună osul" în meciurile pe care le dispută, informează RMC Sport.

"Vin, iau nişte bani şi plec la următorul turneu. Îmi fac treaba. Ceea ce este surprinzător în circuitul actual e faptul că există multe beneficii de pierdut. Dacă tu câştigi un un turneu ATP 250, nu iei mai mult de 30.000 de dolari (n.r. - 25.000 de euro). Eu, cu un <bye> (n.r. - exceptare de la prima manşă), am luat 10.000 (n.r. - 8.400 de euro) de fiecare dată, pierzând direct. De ce să te zbaţi ca un nebun pentru a câştiga doar un pic mai mult?", a declarat Paire pentru L'Equipe, potrivit RMC Sport.





În suferinţă pe teren, Paire a înregistrat 13 înfrângeri în 15 jocuri. Cu mai multe controverse în palmares decât reuşite, jucătorul de 1,96 metri înălţime nu face în prezent niciun efort pentru a se menţine în formă. Departe de greutatea sa normală, nici nu se mai antrenează pentru a menţine un anumit nivel: "Nu ating deloc racheta", a confirmat el.





De asemenea, Paire s-a despărţit de antrenorul său, David Guez: "Nu are rost să plătesc pe cineva din circuit acum. Sunt singur. Nu am nimic, nici antrenor, nici preparator fizic. Nu sunt antrenat, nici pregătit să joc meciuri tari", a adăugat tenismenul francez.





După ce a pierdut, miercuri, în faţa lui Stefanos Tsitispas, în optimile de finală ale turneului de la Acapulco, scor 3-6, 1-6, Paire este în cădere liberă. Locul său în clasamentul mondial, 31, poate fi menţinut doar de punctele îngheţate de ATP. Altfel ar fi mult mai jos. Dar oricum, Paire nu intenţionează să prelungească această situaţie.





"Dacă tenisul a devenit aşa, asta este viaţa. Dar nu este viaţa mea. Nu voi continua aşa mult timp", a conchis el, ca un avertisment.





Benoit Paire a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, anul trecut, la New York, şi a ratat US Open, deşi al doilea test a fost negativ. Apoi, el a fost declarat caz contact în ianuarie, la Melbourne, şi a intrat în carantină strictă înainte de Australian Open.





Jucătorul francez nu a trecut peste faptul că a fost obligat să stea în izolare strictă înaintea primului Grand Slam al anului.





"O pregătire trunchiată, meciuri trunchiate. Pentru mine, acest lucru este scandalos. Totul e foarte frumos la turneul lor, dar pentru mine este un rahat şi ceea ce s-a întâmplat este ruşinos. Eu, nu am semnat pentru asta! Eu am semnat pentru paisprezece zile în care să mă pot antrena, pentru un lucru prin care, pentru că nu era multă lume în avion, să fie afectată doar o mică secţiune, în cazul unei persoane infectate.

Eu am călătorit singur la business, nu am văzut pe nimeni în timpul zborului, m-am dus la Hyatt pe cont propriu, pentru că nu era nimeni acolo şi era zborul jucătorilor din calificări. Nu m-am intersectat cu nicio persoană toată călătoria. Şi acolo, tot zborul este trimis în carantină, pentru că există un caz pozitiv în avion. Nu am semnat pentru asta!", a declarat Paire, în februarie, într-un interviu acordat L'Equipe.





Paire a mai spus că "jucătorii sunt luaţi idioţi" şi a denunţat un tratament diferit faţă de alţi sportivi: "A existat un caz pozitiv şi în zborul pentru Adelaide, dar acolo au avut timp să ia probe de sânge etc. Nouă ni s-a spus să facem carantină! Nu facem aceleaşi lucruri şi aceleaşi reguli pentru toată lumea".





Benoit Paire, cap de serie numărul 25, a fost eliminat, în primul tur al competiţiei de la Melbourne, fiind învins, cu scorul de 6-2, 2-6, 7-6(5), 7-5, de Egor Gerasimov din Belarus, informează News.ro.