Dansul anevoios al revenirii - Roger Federer, în sferturi la Doha

A jucat ultimul meci oficial în urmă cu 13 luni (înainte de startul pandemiei), iar la revenire a avut publicul alături de el în tribune ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat în toată această perioadă. Roger Federer a readus (măcar pe alocuri) poezia în tenis, cu toate că jocul elvețianului are nevoie de îmbunătățiri la mai multe capitole. Mister Perfect este în sferturi la Doha după o victorie de moral în fața unui incomod Daniel Evans (7-6, 3-6, 7-5).

Publicul, marele câștigat

La Doha, publicul a fost marele privilegiat: a avut voie în tribune, pe arena unde revenea Mister Perfect dupa o pauză de 13 luni.



Imaginile televiziunii producătoare ni l-au arătat de mai multe ori pe Dominic Thiem, cel care părea foarte atent la ceea ce face Roger pe teren. Curiozitatea exista și în rândul jucătorilor, nu doar a fanilor tenisului.



Modificare importantă la nivelul echipamentului



Nu a uitat tenisul



Să trecem și la tenis, că doar el este subiectul poveștii noastre. Daniel Evans s-a dovedit a fi exact adversarul de care avea nevoie Federer la revenire: incomod, cu o bună deplasare și cu un serviciu aspru. Genul de meci pe care dacă-l câștigi pleci acasă cu un nivel ridicat al încrederii, cu atât mai mult după 13 luni de pauză.

Și Federer nu și-a dezamăgit fanii: a arătat bine din punct de vedere fizic (poate cel mai important aspect), a avut o deplasare suficient de bună, iar serviciul a funcționat atunci când avea mai mare nevoie în primul set.



Trebuie îndepărtată "rugina"

Au existat însă și părți care au arătat din plin faptul că Federer a jucat ultimul meci oficial la Australian Open, ediția de anul trecut. Mister Perfect s-a dovedit rigid în câteva rânduri de lângă fileu, voleurile sale (impecabile în multe rânduri în trecut) trădând o ușoară tensiune a brațului (încheietura are nevoie de meciuri pentru a produce atingerile fine cu care ne-a învățat Roger).

De asemenea, nu putea să lipsească la revenire nici celebra ramă de backhand marca Federer: care, deși nedorită, nu arată deloc rău pe reluările slow-motion.



Unele nesincronizări (inevitabile, de altfel) au apărut și pe forehand (atât pe dreapta inversă, cât și pe cea în cross, din săritură).



Copilul prins cu lecția nepregătită





În setul al doilea, la 3-1 pentru adversar, Roger Federer a ratat cu forehandul o minge ușoară pentru standardele sale ridicate, iar imediat după execuția ratată a fost surprins de camerele tv zâmbind <ușor rușinat> parcă de ceea ce făcuse. Expresia aceea a copilului care a fost prins cu lecția nepregătită.



Emoție, inspirație, victorie în set decisiv



După un prim set câștigat la photo finish cu 10-8 în tiebreak (a salvat și o minge de set), elvețianul a scăpat puțin frâiele partidei în cel de-al doilea. Și-a cedat serviciul, iar singura șansă de break avută nu a putut fi fructificată. În aceste coordonate, britanicul și-a adjudecat manșa cu 6-3.



Decisivul ne-a arătat un Federer capabil din punct de vedere mental să scoată din joben, sub presiune, un as și o scurtă impecabilă la mingile de break ale adversarului.



Apropierea finalului de meci ne-a adus un tenis tot mai spectaculos: dueluri de la fileu, lovituri câștigătoare și mult dramatism.



Evans a găsit resursele necesare pentru a trece peste o minge de meci (la 5-4), dar nu a mai avut armele necesare la următoarele două (venite la 6-5). Federer a câștigat setul (7-5), iar calificarea în sferturi a venit după un meci de două ore și 25 de minute.

De știut:



