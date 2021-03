Petra Kvitova este noua campioană a turneului de la Doha, sportiva din Cehia câștigând de-o manieră categorică finala cu Garbine Muguruza (16 WTA). Este titlul cu numărul 28 din carieră pentru Petra.



După o oră și șapte minute, Kvitova (10 WTA) s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-1.





Rezumatul finalei dintre Kvitova și Muguruza:











Titlurile reușite până acum în carieră de Kvitova:



2021 - Doha

2019 - Sydney, Stuttgart

2018 - St. Petersburg, Doha, Prague, Madrid, Birmingham

2017 - Birmingham

2016 - Wuhan, Zhuhai

2015 - Sydney, Madrid, New Haven

2014 - Wimbledon, New Haven, Wuhan

2013 - Dubai, Tokyo [Pan Pacific]

2012 - Montreal, New Haven

2011 - Brisbane, Paris [Indoors], Madrid, Wimbledon, Linz, WTA Finals

2009 - Hobart.