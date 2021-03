Ana Bogdan, victorie în primul tur al calificărilor de la Dubai

Ana Bogdan a pășit cu dreptul în calificările turneului WTA 1000 de la Dubai, sportiva noastră trecând în turul inaugural de Cagla Buyukakcay (Turcia - 179 WTA).





Ana (100 WTA) s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-4, după un meci care a durat o oră și 15 minute.



Cap de serie numărul 6 în calificările de la Dubai, Ana Bogdan se va duela pentru un loc pe tabloul principal al competiției WTA 1000 cu învingătoarea partidei dintre Jaqueline Cristian (160 WTA) și Kamilla Rakhimova (153 WTA).





Alte sportive din România implicate în calificările de la Dubai:





Irina Begu (72 WTA) vs Bethanie Mattek-Sands (299 WTA)

Monica Niculescu (147 WTA) vs En Shuo Liang (237 WTA)

Laura Ioana Paar (197 WTA) vs Katarina Zavatska (124 WTA).





Reamintim că jucătoarele Patricia Țig (61 WTA) și Sorana Cîrstea (67 WTA) au fost acceptate direct pe tabloul principal de la Dubai.





Turneul de la Dubai se va disputa pe hard, între 7-13 martie 2021, iar premiile totale vor fi în valoare de $1.835.490.