Roger Federer, mesajul așteptat de fani și marile semne de întrebare

Roger Federer a postat recent un filmuleț pe rețelele sociale, o înregistrare care cu siguranță i-a bucurat foarte mult pe fanii elvețianului (și nu numai). Marele campion din Basel va reveni pe teren după o pauză de peste un an de zile, dar întoarcerea ridică unele semne de întrebare.





De știut:





Mister Perfect revine pe teren după o pauză de 13 luni (!). Fedex va participa la Doha după ce în ultimul an a fost nevoit să treacă peste două operații la genunchi. De-a lungul carierei, Federer s-a impus de trei ori la Doha: 2005, 2006 și 2011. Mesajul lui Federer







"A trecut un an de când n-am mai plecat la niciun eveniment și recunosc că sunt entuziasmat. Poate că e și momentul potrivit în care să le mulțumesc oamenilor care au făcut acest lucru posibil.





A fost un drum lung și greu. Știu că n-am terminat încă. Mă simt bine, m-am antrenat foarte bine și sunt pregătit. Sper că mă veți urmări și vă voi putea vedea și eu curând. Aveți grijă de voi" - Roger Federer, pe Twitter.





Marile semne de întrebare







"Va fi una dintre marile provocări din istoria sportului, fără îndoială (n.r. revenirea lui Federer pe teren).





El va trebui să se deplaseze bine în teren, să-și crească treptat nivelul de încredere și să-l asculte organismul.







Probabil, va juca la cel mai înalt nivel, dar primul lucru pe care trebuie să-l facă e să servească foarte bine" - Heinz Gunthardt, expert în tenis, citat de Tennis World USA.





Qatar ExxonMobil Open (Doha): Va avea loc în perioada 8-13 martie 2021. Are premii totale în valoare de $890.920 și se dispută pe hard. Face parte din categoria ATP 250.



Dubai Duty Free Tennis (Dubai): Va avea loc în perioada 14-20 martie 2021. Are premii totale în valoare de $2.048.855 și se dispută pe hard. Face parte din categoria ATP 500. La ce turnee își va face apariția Mister Perfect după un an de absență din circuit:Va avea loc în perioada 14-20 martie 2021. Are premii totale în valoare de $2.048.855 și se dispută pe hard. Face parte din categoria ATP 500.





Cum stă BIG 3 la capitolul meciuri directe





Novak Djokovic: 56 victorii / 50 înfrângeri

Rafael Nadal: 51 victorii / 45 înfrângeri

Roger Federer: 39 victorii / 51 de înfrângeri







Procentajul victoriilor / Procentajul victoriilor în finale împotriva rivalilor:





Novak Djokovic: 52.8% / 61.7% în finale

Rafael Nadal: 53.1% / 50% în finale

Roger Federer: 43.3% / 37.2% în finale





Djokovic vs Nadal 29-27

Djokovic vs Federer 27-23

Nadal vs Federer 24-16





Turnee Masters:





1 Novak Djokovic 36

2 Rafael Nadal 35

3 Roger Federer 28.





Grand Slam:





1 Roger Federer / Rafael Nadal 20

2 Novak Djokovic 18.