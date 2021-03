Arogantul Djokovic și francezii care "nici nu se uitau la tine"

Cel mai bun loc ocupat în clasamentul mondial a fost 26 (în 2009), iar în circuitul ATP a avut ocazia să se dueleze cu reprezentanții BIG 3. Victor Hănescu a vorbit despre părțile mai puțin cunoscute ale circuitului ATP, românul având, printre altele, cuvinte de laudă pentru Federer și Nadal.







A evoluat sezoane întregi în circuitul ATP, iar de-a lungul timpului s-a duelat chiar și marii Federer, Nadal și Djokovic.







Victor Hănescu a ajuns la aproape 40 de ani, dar cu toate că s-a retras nu a părăsit lumea tenisului: are o academie de tenis și îi pregătește pe micuți pentru marea performanță.







Pus să discute despre BIG 3-ul care contiună să domine tenisul mondial, Hănescu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Federer și Nadal și l-a arătat cu degetul pe Djokovic.







"Federer și Nadal mi s-au părut destul de prietenoși. Sau cel puțin interesați: <Salut, bă, Hanescu, ești din România… Ce faci, cum ești?>





Alții erau mai reticenți. Francezii nici nu se uitau la tine. Nu toți, dar erau mai aroganți așa. Djokovic, și el destul de arogant în felul lui: <Hai, mă, că eu sunt sus, tu ești aici>. Nu te băga în seamă", a precizat Hănescu pentru As.ro.





"Dar Federer și Nadal sunt foarte politicoși, amabili! M-am mai antrenat cu Federer, uneori, la turnee. Îl mai întrebam una-alta. Ei își pot alege partenerul de antrenament.

De obicei întreabă: <Băi, Hanescu, vrei să te antrenezi cu mine, că tu servești tare>.







Nu ai timp acolo să vorbești foarte multe. E o pauză de câteva minute, apoi el se duce cu echipa lui. Eu am simțit că ei au apreciat asta: <Ce echipă avem noi, aici, ce forță, și joc cu băiatul care vine cu geamantanele și este singur>", a povestit Victor Hănescu.





Fostul jucător român a adunat în total din tenis (premii simplu + dublu) $4.330.340.







Federer vs Hănescu 6-0

Nadal vs Hănescu 4-0

Djokovic vs Hănescu 7-0.