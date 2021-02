Anunțul important făcut de organizatorii turneului Masters de la Monte Carlo

​Organizatorii turneului de la Monte Carlo au anunţat, vineri, că la competiţia din aprilie în tribune nu se vor afla spectatori.

Ce au spus organizatorii într-un comunicat de presă:



"Dragi spectatori,



Vrem să vă informăm că Rolex Monte-Carlo Masters se va desfăşura în perioada 10-18 aprilie cu porţile închise, în conformitate cu cele mai recente dispoziţii ale guvernului de prelungire a stării de urgenţă sanitară până la 3 mai 2021”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al competiţiei.



Anul trecut, turneul de la Monte Carlo nu a avut loc, circuitul ATP fiind suspendat în perioada în care ar if trebuit să se dispute.



Deţinătorul trofeului este Fabio Fognini, care s-a impus în 2019, transmite News.ro. Ediția din 2020 nu a avut loc din cauza pandemiei de Covid-19.



