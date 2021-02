Și-a făcut bagajele: Campioana en-titre, eliminată de la Australian Open

Sofia Kenin (cap de serie numărul patru și campioana en-titre) a părăsit Australian Open încă din turul al treilea. Surpriza zilei a fost furnizată de locul 65 WTA, Kaia Kanepi.



Partida a durat doar 64 de minute.



În următorul tur, Kanepi se va duela cu Donna Vekic (33 WTA și cap de serie numărul 28).



