Australian Open: Programul zilei de marți, una în care va juca Ana Bogdan

Organizatorii au anunțat programul zilei de marți de la Australian Open, în scenă urmând să intre alte mari favorite la câștigarea competiției. Pe teren se va afla și Ana Bogdan: duel cu Danielle Collins.







Ana Bogdan (93 WTA) vs Danielle Collins (46 WTA)





Ana: Cea mai bună performanță de la Melbourne - turul trei, la ediția din 2018.







Danielle: Cel mai bun rezultat de la AO este prezența în semifinalele ediției din 2019.







Meciul Anei Bogdan va fi ultimul (al patrulea) de pe Terenul 10 al complexului Melbourne Park. Înaintea acestei confruntări vor avea loc două partide de pe tabloul de simplu masculin și o alta de la simplu feminin.







Duelul ar putea începe undeva în jurul orei 07:30.







Ziua de tenis începe pe Terenul 10 de la ora 02:00, ora României.







Ana și Danielle s-au duelat o singură dată: în 2018 la Monterrey. A fost 6-2, 6-4 pentru jucătoarea noastră.







Vor mai juca marți dintre favorite:





Ashleigh Barty (1) vs Danka Kovinic

Sofia Kenin (4) vs Maddison Inglis (wild card)

Elina Svitolina (5) vs Marie Bouzkova

Victoria Azarenka (12) vs Jessica Pegula

Garbine Muguruza (14) vs Margarita Gasparyan (lucky loser).