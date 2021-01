WTA Abu Dhabi: Garbine Muguruza, eliminată în turul trei

Garbine Muguruza, a cincea favorită a competiției, a fost eliminată în turul trei al întrecerii de la Abu Dhabi (turneu WTA din categoria 500). Iberica a fost depășită în două seturi, scor 7-5, 6-4, de Maria Sakkari.







Locul 22 în ierarhia WTA, Sakkari a avut nevoie de o oră și 50 de minute pentru a o învinge pe Muguruza (15 WTA).







Ultimul punct al partidei: Yet to drop a set! @mariasakkari defeats the No.5 seed Muguruza, 7-5, 6-4.

Rezultatele zilei de la Abu Dhabi, turul III:







Maria Sakkari (GRE/N.9) - Garbiñe Muguruza (ESP/N.5) 7-5, 6-4

Aryna Sabalenka (BLR/N.4) - Ons Jabeur (TUN/N.15) 6-2, 6-4

Elena Rybakina (KAZ/N.6) - Darya Kasatkina (RUS) 6-3, 6-4

Marta Kostyuk (UKR) - Tamara Zidanšek (SLO) 6-1, 6-1

Sara Sorribes (ESP) - Anastasia Gasanova (RUS) 7-5, 6-3

Veronika Kudermetova (RUS) - Paula Badosa (ESP) 6-4, 4-6, 6-1





Program sferturi:





M. Sakkari (9) vs S. Kenin (1) / Y. Putintseva (13)

A. Sabalenka (4) vs E. Rybakina (6)

M. Kostyuk vs S. Sorribes Tormo

V. Kudermetova vs E. Alexandrova (17) / E. Svitolina (2).